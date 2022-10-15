وصول شحنة دواء إلى مستشفى «ابن سينا» بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت شحنة دواء ومستلزمات طبية تشغيلية، اليوم السبت، إلى مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت، قادمة من جهاز الإمداد الطبي فرع الوسطى.

وتحوي الشحنة أصنافًا من الأدوية والمستلزمات الطبية التشغيلية، على ما أفاد رئيس قسم الصيدلة والمستلزمات الطبية بالمستشفى الهادي الخراز «بوابة الوسط».

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم سيارتي إسعاف لبلدية سرت

- بدعم أممي.. وصول سيارتي إسعاف لمستشفى ابن سينا في سرت

والخميس، وصلت إلى مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت سيارتا إسعاف خاصة بالعناية المركزة، وفرتها بلدية سرت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحته على «فيسبوك» أن سيارات الإسعاف هذه ستساعد في إنقاذ أرواح عديد المرضى الذين هم في أمس الحاجة لتلقي العلاج بالمستشفى الوحيد بالمدينة وضواحيها البالغ سكانها 180 ألف نسمة، أو ليتم نقلهم لمنشآت صحية في مدن أخرى.

وصول شحنة دواء إلى مستشفى «ابن سينا» بسرت، 15 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)

وصول شحنة دواء إلى مستشفى «ابن سينا» بسرت، 15 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)