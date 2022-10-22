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بنسبة مشاركة بلغت 41%.. غلق مراكز الاقتراع في انتخابات بلدية ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 07:59 مساء
بنسبة مشاركة بلغت 41%.. غلق مراكز الاقتراع في انتخابات بلدية ترهونة
جانب من زيارة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات عادل الأشهب إلى اللجان الانتخابية في ترهونة، 22 أكتوبر 2022. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
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أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية في ترهونة في الساعة السابعة من مساء السبت، بعد مدها ساعة.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين في الاقتراع 10 آلاف و339 ناخبا بنسبة 41% من إجمالي المسجلين في كشوف الناخبين. وشارك في هذه الانتخابات 1748 ناخبة، فضلا عن 8591 ناخبا.

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وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات ببلدية ترهونة محمد السعدي خلال مؤتمر صحفي إن المدينة تضم 42 مركزا انتخابيًا تجرى فيها الانتخابات، ودعا المواطنين إلى المشاركة في «العرس الانتخابي»، حسب ما نقلت عنه منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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