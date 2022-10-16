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ضبط مطلوب من ذوي السوابق قتل مواطنا بالرصاص بمنطقة الصابري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 05:58 مساء
ضبط مطلوب من ذوي السوابق قتل مواطنا بالرصاص بمنطقة الصابري في بنغازي
المتهم الذي ألقي القبض عليه بمنطقة شبنة في بنغازي. (مديرية الأمن)
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أعلنت مديرية أن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على أحد المطلوبين من ذوي السوابق بعد اتهامه في واقعة قتل مواطن رميا بالرصاص بمنطقة الصابري من قبل أعضاء قسم البحث الجائي، مؤكدة القبض عليه وبحوزته بندقية «كلاشنكوف» وذلك في كمين محكم أعد له بمنطقة شبنة حيث كان يختبئ هناك بأحد المنازل.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهم يدعى «ع.أ.ع» من مواليد 1989 واعترف بالاستدلال معه بالرماية على المجني عليه المواطن يعقوب سعيد الصافي بمنطقة الصابري بالبندقية التي ضُبطت بحوزته.

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وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن المتهم من ذوي السوابق ومطلوب لدى مركز شرطة بوعطني على ذمة 15محضراً تضمن الإيذاء والرماية على المواطنين بواسطة سلاح ناري ومطلوب أيضا لدى مركز شُرطة رأس إعبيدة على ذمة قضية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

سلاح المتهم الذي ألقي القبض عليه بمنطقة شبنة في بنغازي. (مديرية الأمن)
سلاح المتهم الذي ألقي القبض عليه بمنطقة شبنة في بنغازي. (مديرية الأمن)
ضبط مطلوب من ذوي السوابق قتل مواطنا بالرصاص بمنطقة الصابري في بنغازي
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