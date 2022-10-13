ضبط مطلوب في قضايا سرقة وإيذاء ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مطلوبًا على ذمة قضايا سرقة وإيذاء جسيم في منطقة رأس اعبيدة.

وتقدم مواطن بشكوى إلى القسم ضد مجهول بسرقة محله التجاري، المخصص لبيع زيوت السيارات، كما حطم زجاج سيارته، وتعرض في اليوم نفسه لأحد العمالة الوافدة بالاعتداء وسلبه هاتفه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

المتهم مطلوب في جرائم سرقة وإيذاء

وحدد عناصر القسم هوية المتهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المكان، وأعدوا كمينًا له في محيط محل إقامته، وجرى ضبطه وإحضاره إلى القسم.

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واعترف المتهم بما نُسِب إليه من وقائع، كما اتضح وجود ثلاثة محاضر بوقائع سرقة وإيذاء محررة ضد في مركز شرطة رأس اعبيدة، واتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.