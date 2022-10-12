ضبط شخص سرق أسلاكا كهربائية من منزل مواطن في بوعطني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، القبض على شخص من ذوي السوابق، متهم بسرقة أسلاك كهربائية من منزل مواطن قيد الإنشاء، تقدر بـ4 آلاف دينار.

وأضافت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مواطنًا تقدم بشكوى لمركز شرطة بوعطني ضد مجهول قام بسرقة الأسلاك الكهربائية من منزله الذي لا يزال قيد الإنشاء بمنطقة القرية.

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وبعدما انتقل عناصر التحريات إلى مكان الواقعة، أفاد مصدر بأنه شاهد شخصًا يقوم بحرق أسلاك كهربائية، وعلى أثره جرى ضبطه متلبسًا بالأسلاك المسروقة.

وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى «أ.ع.م» من مواليد 2003 مصري الجنسية، واعترف بما نسب إليه، كما اتضح أنه مطلوب على ذمة عدة محاضر سرقة، وأُحيل للنيابة العامة.

المتهم بسرقة أسلاك كهربائية (مديرية أمن بنغازي)

الأسلاك الكهربائية المسروقة (مديرية أمن بنغازي)