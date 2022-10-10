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ضبط وافد يروج للمخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 01:16 صباحا
ضبط وافد يروج للمخدرات في بنغازي
المضبوطات بحوزة المتهم (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، ضبط وافد مصري الجنسية متهم بالترويج للمخدرات، وجرى إحالته إلى النيابة العامة.

وأفاد الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن مكتب تحريات بالمنطقة الشرقية ضبط المتهم وبحوزته 466 قطعة يشتبه بكونها مادة مخدرة (حشيش)، و29 شريط أقراص هلوسة النوع (أرتان)، و28 شريط أقراص هلوسة النوع (بترل)، و7 أشرطة أقراص هلوسة النوع (فراولة)، و17 قنينة سعة نصف لتر مادة سائلة يشتبه بكونها خمرة، ومبلغ مالي قدره 255 دينارًا ليبيًا فقط.

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وأشار الجهاز إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيق معه على عدد من الأشخاص وجرت إحالته إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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