الدبيبة يتابع مع الحداد والتومي الإجراءات المتخذة بشأن «كارثة صبراتة»

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الداخلية المكلف بدرالدين التومي، الوضع الأمني والعسكري، والإجراءات المتخذة بشأن حادثة المهاجرين التي جرت في مدينة صبراتة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الداخلية القبض على اثنين من المتهمين بهذه الجريمة، واستمرار عملية التحقيق معهم وملاحقة بقية المجرمين، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى متابعة أعمال الغرفة الأمنية المشتركة وخططها في تحديد أماكن التهريب في جهة الساحل الغربي.

كل ما تريد معرفته عن «كارثة صبراتة»

انتشل متطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة، الجمعة، 15 جثة متفحمة كانت على متن وبجوار قارب، وذلك إثر تلقيها بلاغًا بالخصوص من قبل السلطات المحلية في المدينة، على ما أعلن فرع الجمعية عبر صفحته على «فيسبوك». وتسبب الحادث في موجة غضب عارمة داخل ليبيا وخارجها ومطالبات بالتحقيق وتقديم المتورطين إلى العدالة.

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ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني في صبراتة - لم تسمه - القول: إن الجثث لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر في المدينة.

والإثنين، قال مصدر بمكتب النائب العام لـ«بوابة الوسط»، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على أحد المتهمين بقضية حرق قارب المهاجرين بمدينة صبراتة. وكشفت التحقيقات المبدئية، التي أجراها مكتب النائب العام الصديق الصور، أن 11 جثة متفحمة جرى العثور عليها من بين الجثث الـ15 على متن القارب، وبجوار مركب محترق يستخدم في تهريب المهاجرين، وأن المركب وضحاياه تعرضوا للرماية عمدًا، نتيجة خلاف بين عصابتي التهريب، وفقما صرح وكيل النائب العام علي زبيدة، في مداخلة لبرنامج «هذا المساء» بقناة «الوسط (wtv)».

وقال زبيدة إن «القضية طور التحقيق»، مشيرًا إلى أوامر صدرت إلى مديرية أمن صبراتة وقوة دعم مديريات الأمن بالقبض على أربعة أشخاص متهمين، من بينهم شخصيات ليبية.

وعاد زبيدة وقال لـ«بوابة الوسط»، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة، إضافة إلى مداهمة خمسة مواقع لإيواء المهاجرين غير النظاميين، وتحرير 159 مهاجرا، وضبط معدات وقوارب وأسلحة وأطقم نجاة.