اكتشاف 6 أوكار لإيواء المهاجرين أثناء البحث عن مرتكبي حادث صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، اليوم الإثنين، 6 أوكار لإيواء المهاجرين من مختلف الجنسيات، خلال عملية البحث عن المطلوبين في حادثة قارب صبراتة، وفق ما أعلن وكيل النائب العام علي زبيدة عبر صفحته على «فيسبوك».

تحرير المهاجرين ومصادرة قوارب ومعدات إبحار

وألقت قوات الأمن، وفق زبيدة، القبض على شخصين تابعين لعصابات تهريب اكتشفت على خلفية هذه التحريات، لافتًا إلى تحرير المهاجرين، ومصادرة قوارب ومعدات إبحار وأطقم نجاة.

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وتابع أن مكتب النائب العام «أشاد بجهود قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية على تفانيها وحرصها وامتثالها لتعليماته بكل حرفية وإتقان ودون حدوث أي أضرار».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، ألقت الجهات الأمنية القبض على أحد المتهمين بقضية قارب المهاجرين بمدينة صبراتة الذي أسفر عن مقتل 15 مهاجرًا غير شرعيين.

حادث صبراتة

وكشفت التحقيقات المبدئية، التي أجراها مكتب النائب العام، أن 11 جثة متفحمة جرى العثور عليها من بين الجثث الـ15 على متن القارب، وبجوار مركب محترق يستخدم في تهريب المهاجرين، وأن المركب وضحاياه تعرضوا للرماية عمدًا، نتيجة خلاف بين عصابتي التهريب، وفقما صرح وكيل النائب العام علي زبيدة، في مداخلة لبرنامج «هذا المساء» بقناة «الوسط (wtv)».

سترة نجاة جرى ضبطها بحوزة عصابة تهريب بشر (وكيل النائب العام علي زبيدة عبر صفحته على فيسبوك)

قارب جرى ضبطه بحوزة عصابة تهريب بشر (وكيل النائب العام علي زبيدة عبر صفحته على فيسبوك)