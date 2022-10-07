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انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 06:06 مساء
انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
alwasat radio

انتشل متطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة 15 جثة متفحمة وسليمة كانت على متن وبجوار قارب، وذلك إثر تلقيها بلاغا بالخصوص من قبل السلطات المحلية في المدينة، على ما أعلن فرع الجمعية عبر صفحته على «فيسبوك» عصر اليوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة «بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمه عددهم 15 جثه انتقل متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة إلى عين المكان وجرى انتشالهم جميعا ووضعهم بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية».

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وبينما لم يصدر أي بيان من قبل الجهات الأمنية الرسمية المختصة بشأن الحادث حتى الآن، أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه الجثامين تعود لمهاجرين غير شرعيين قتلوا حرقا نتيجة خلاف بين اثنين من المهربين في المنطقة.

متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثامين من وبجوار القارب على شاطئ صبراتة، الجمعة 7 أكتوبر 2022. (الهلال الأحمر)
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