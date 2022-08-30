نقل أكثر من 70 مهاجرا بعد ضبطهم في صبراتة إلى طرابلس استعدادا لترحيلهم

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت دوريات مشددة تابعة لمديرية أمن مصراتة، صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 70 مهاجرًا غير شرعي إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس لإيداعهم في أحد ماكز الإيواء استعدادًا لترحيلهم إلى بلدانه.

وأوضحت مديرية أمن صبراتة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هؤلاء المهاجرين جرى ضبطهم في وقت سابق من قبل دوريات أمنية تابعة لها بالمدينة.

- ترحيل 2044 مهاجرًا نيجيريًا من ليبيا خلال 8 أشهر

ويشرف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يجري ضبطهم في مناطق مختلفة من ليبيا إلى بلدانهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وذلك من خلال برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.

المهاجرون الذين جرى نقلهم من صبراتة إلى طرابلس، الثلاثاء 30 أغسطس 2022. (مديرية أمن صبراتة)

المهاجرون الذين جرى نقلهم من صبراتة إلى طرابلس، الثلاثاء 30 أغسطس 2022. (مديرية أمن صبراتة)

المهاجرون الذين جرى نقلهم من صبراتة إلى طرابلس، الثلاثاء 30 أغسطس 2022. (مديرية أمن صبراتة)

المهاجرون الذين جرى نقلهم من صبراتة إلى طرابلس، الثلاثاء 30 أغسطس 2022. (مديرية أمن صبراتة)