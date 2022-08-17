ترحيل 2044 مهاجرا نيجيريا من ليبيا خلال 8 أشهر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، اليوم الأربعاء، إعادة 2044 نيجيريًا تقطعت بهم السبل في ليبيا خلال الـ8 أشهر الماضية من العام الجاري.

وجاء إعلان الإحصاءات المسجلة على خلفية وصول 174 نيجيريًا عالقًا من ليبيا إلى مطار لاغوس أمس الثلاثاء.

وتشير السلطات إلى أن المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تعيد آلاف النيجيريين الذين تقطعت بهم السبل من مختلف البلدان منذ العام 2017 من خلال برنامج المساعدة الخاصة للعودة الطوعية إلى الوطن.

ومنذ بداية العام 2022 نظمت الوكالة 12 رحلة على متنها 2044 نيجيريًا تقطعت بهم السبل في ليبيا،لكنهم ساعدوهم في العودة إلى البلاد.

1614 مهاجرا كانوا ضحية الاتجار بالبشر

وذكر المصدر أنه، «من بين الذين أُعيدوا 848 ذكرًا بالغًا و719 أنثى بالغة، و180 طفلاً، و123 رضيعًا». وكشفت المنظمة الدولية للهجرة مطلع أغسطس أن 1614 مهاجرًا كانوا ضحية لعمليات الاتجار بالبشر خلال عامين في ليبيا وهو النشاط الذي تمارسه الميليشيات».

وحسب التقرير ذاته، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن «الضحايا الذين جرى التعرف عليهم ينحدرون من نيجيريا والصومال والسودان، أما عن جنسيات المتاجرين فكانوا من نيجيريا وليبيا والصومال والسودان».