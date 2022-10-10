النيابة العامة تعلن القبض على أحد المتهمين بحرق قارب المهاجرين في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر بمكتب النائب العام لـ«بوابة الوسط»، إن الجهات الأمنية ألقت القبض، اليوم الإثنين، على أحد المتهمين بقضية حرق قارب المهاجرين بمدينة صبراتة الذي أسفر عن مقتل 15 مهاجرًا غير نظاميين.

وكشفت التحقيقات المبدئية، التي أجراها مكتب النائب العام الصديق الصور، أن 11 جثة متفحمة جرى العثور عليها من بين الجثث الـ15 على متن القارب، وبجوار مركب محترق يستخدم في تهريب المهاجرين، وأن المركب وضحاياه تعرضوا للرماية عمدًا، نتيجة خلاف بين عصابتي التهريب، وفقما صرح وكيل النائب العام علي زبيدة، في مداخلة لبرنامج «هذا المساء» بقناة «الوسط (wtv)».

وقال زبيدة إن «القضية طور التحقيق»، مشيرًا إلى أوامر صدرت إلى مديرية أمن صبراتة وقوة دعم مديريات الأمن بالقبض على 4 أشخاص متهمين، من بينهم شخصيات ليبية.