تبون: نأمل نهاية «مأساة الليبيين» في العام 2023...

عبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن الأمل في أن «يكون العام 2023 هو عام نهاية المأساة لليبيين، وأن تنعقد الانتخابات دون تدخل خارجي».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي وصل الجزائر أمس في زيارة رسمية تستمر يومين. وفي وقت سابق اليوم، أجرى الرئيسان جلسة مباحثات، وفق الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية.
المنفي في الجزائر
ويوم الثلاثاء، وصل المنفي، إلى العاصمة الجزائر، في زيارة رسمية تلبية لدعوة خاصة من الرئيس تبون، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. ويرافق المنفي إلى الجزائر رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب وعضو مجلس النواب المقال زياد دغيم وسفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة.
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