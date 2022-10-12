تبون: نأمل نهاية «مأساة الليبيين» في العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن الأمل في أن «يكون العام 2023 هو عام نهاية المأساة لليبيين، وأن تنعقد الانتخابات دون تدخل خارجي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي وصل الجزائر أمس في زيارة رسمية تستمر يومين. وفي وقت سابق اليوم، أجرى الرئيسان جلسة مباحثات، وفق الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية.