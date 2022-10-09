Atwasat

البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية لتقديم الجناة في «حادثة صبراتة» إلى العدالة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 04:05 مساء
البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية لتقديم الجناة في «حادثة صبراتة» إلى العدالة
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية لضمان إجراء «تحقيق سريع ومستقل وشفاف» في واقعة العثور على جثث متفحمة لـ15 مهاجرا في صبراتة الجمعة، وتقديم جميع الجناة إلى العدالة، ووصفت الواقعة بأنها عملية «قتل شنيعة».

وقالت البعثة، في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الهجوم «تذكير صارخ بضعف الحماية» التي يعاني منها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، و«الانتهاكات الواسعة» لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وإجرامية «تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة».

وأوضحت أنه «ورد أن عملية القتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين».

جثث متفحمة ومشاهد مروعة على شواطئ صبراتة
ويوم الجمعة، انتشل متطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة 15 جثة متفحمة كانت على متن وبجوار قارب، إثر تلقيها بلاغًا بالخصوص من قبل السلطات المحلية في المدينة، على ما أعلن فرع الجمعية عبر صفحته على «فيسبوك».

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الليبية فيديو وصورًا لجثث متفحمة قالوا إنها على شاطئ صبراتة، وأخرى لقارب لحظة احتراقه، حيث ظهر الدخان وهو يتصاعد منه، كما نشروا صورًا أخرى لبقاياه بعد احتراقه، وللجثث وهي مرمية على الشاطئ ومحترقة بنسبة كبيرة.

- «أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»
- «مجزرة مزدة» تجدد آلام المهاجرين وتثير تساؤلات حول الإفلات من العقاب
- الأمم المتحدة تحقق في تقارير عن مقابر جماعية لمهاجرين في بني وليد

فيما أشارت إحدى الروايات إلى أن الجثث لمهاجرين غير شرعيين قتلوا بالرصاص بسبب خلاف بين تاجرين اثنين من مهربي البشر، ما أدى إلى قيام أحدهما بإطلاق النار عليهم، ثم أضرم النار في القارب الذي كانوا على متنه ليحترقوا جميعًا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني في صبراتة - لم تسمه - القول: إن الجثث لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر في المدينة.

مذبحة للمهاجرين في «مزدة»
هذه لم تكن الواقعة الأولى ضد المهاجرين، ففي مايو 2020، قتل 30 مهاجرا غير شرعي وأصيب 11 في عملية «انتقامية» بمنطقة مزدة، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت الوزارة حينها أن الجريمة جاءت «كرد فعل انتقامي على مقتل المواطن (ي م ع ب ا)، مواليد 1990 ومقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه بالاتجار بالبشر، من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم»، لافتة إلى أن «أهالي المجني عليه، كرد فعل انتقامي على مقتله، قاموا بقتل 26 شخصًا من الجنسية البنغالية وأربعة أشخاص أفارقة، وإصابة 11 شخصًا مهاجرًا إصابات متفاوتة نقلوا على أثرها لمستشفى الزنتان لتلقي العلاج».

مقابر جماعية لمهاجرين في بني وليد
وفي مارس الماضي، قال التقرير المرحلي والتكميلي للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إن محققون تابعون للأمم المتحدة يحققون في تقارير أفادت بوجود «مقابر جماعية» يعتقد أنها تضم جثامين مهاجرين في ليبيا خاصة في بني وليد، وتضمن أيضًا «توثيقًا لحالات اغتصاب وقتل وتعذيب».

ونقلت البعثة عن مهاجرين قولهم إن هناك «مقابر جماعية» في مدينة بني وليد، وشهد أحدهم بأنه دفن ثلاثة في إحداها بنفسه.

ولم يذكر التقرير عدد الجثامين التي قد تحتويها تلك المقابر، لكن عضو البعثة تشالوكا بياني قال إن خبيرًا جنائيًا عُيِّن حديثًا سيحاول إجراء مزيد التحقيقات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين

غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
50 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام

50 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في «البريميرليغ»

قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في ...
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات

اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات
تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية

تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم

مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض

الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟

هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باستعراض ومهرجان خطابي .. ليبيا تحتفل بيوم توحيد الشرطة بين أقاليم طرابلس وبرقة وفزان
باستعراض ومهرجان خطابي .. ليبيا تحتفل بيوم توحيد الشرطة بين ...
ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية
ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية
الزروق: صيانة وتجهيز مقر حامية بني وليد قريبا
الزروق: صيانة وتجهيز مقر حامية بني وليد قريبا
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروري بطريق المطار
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروري بطريق المطار
ليبيا في قلب المناقشات.. وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان «تنسيق المواقف» تجاه الملفات الإقليمية
ليبيا في قلب المناقشات.. وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان «تنسيق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
شكري يطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من «عدم شرعية» حكومة الوحدة
شكري يطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من «عدم شرعية» ......
البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية لتقديم الجناة في «حادثة صبراتة» إلى العدالة
البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية لتقديم الجناة في «حادثة ......
الكاميرات كشفت جريمتها.. ضبط امرأة سرقت 300 ألف دينار من منزل شقيقتها
الكاميرات كشفت جريمتها.. ضبط امرأة سرقت 300 ألف دينار من ......
ليبيا في قلب المناقشات.. وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان «تنسيق المواقف» تجاه الملفات الإقليمية
ليبيا في قلب المناقشات.. وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان ......
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروري بطريق المطار
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروري بطريق المطار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط