Atwasat

اعتداء على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة البريقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 11:54 صباحا
اعتداء على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة البريقة
اعتداءات متكررة على النهر الصناعي. (أرشيفية)
alwasat radio

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، أمس الجمعة، إن اعتداء وقع على خط النهر الفرعي المغذي لمدينة البريقة لغرض تركيب وصلة غير شرعية.

وأوضح الناطق، في تصريح إلى منصة «فواصل» الإعلامية، أن الاعتداء الذي نفذه أحد المواطنين أدى لتسرب كميات كبيرة من المياه وانقطاعها على كامل المدينة، مشيرًا إلى أنه في انتظار صيانة الخط من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الخامس على جهاز النهر خلال 20 يومًا، وفق الناطق.

- السيطرة على تسريب مياه بمحطة للنهر الصناعي على خط أجدابيا - بنغازي 
- بدء ضخ المياه بالمسار الأوسط بعد السيطرة على تسريب بمحطة قرب بني وليد
- بلدية بني وليد: معالجة تسريب كبير بمحطة للنهر الصناعي في المنطقة يستغرق أيام

مناشدة من الناطق باسم جهاز النهر الصناعي
ودعا الساعدى «جميع الجهات الأمنية إلى تأمين جهاز النهر لوقف عمليات الاعتداء عليه»، مطالبًا «بتفعيل القرار رقم 7 لسنة 2021، الذي ينص على تجريم كل من يعتدي على الجهاز».

ويوم الأحد الماضي، أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي السيطرة على تسريب المياه من إحدى المحطات الواقعة على خط أجدابيا - بنغازي من قبل فريق التشغيل والصيانة، ونقل بيان الجهاز عن مدير موقع خزان سلوق، أن اعتداء وقع على المحطة رقم (122+860) الواقعة على مسار خط أجدابيا - بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» الأميركية

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» ...
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023

الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»

رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»
الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»

الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا

بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا
جريدة «الوسط»: «مذكرة التفاهم» تعزز حالة «اللاتفاهم» بين الليبيين

جريدة «الوسط»: «مذكرة التفاهم» تعزز حالة «اللاتفاهم» بين الليبيين
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي

ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة
الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار الفرنسي

باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار ...
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»
«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين ...
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من درنة إلى طبرق
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من درنة إلى طبرق
بالصور.. طبرق تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
بالصور.. طبرق تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
اعتداء على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة البريقة
اعتداء على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة البريقة
صراع حول «غاز المتوسط».. و«تفاهمات الدبيبة» مع تركيا تفاقم التوتر
صراع حول «غاز المتوسط».. و«تفاهمات الدبيبة» مع تركيا تفاقم التوتر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
المنفي يتلقى تهنئة من السيسي بالمولد النبوي الشريف
المنفي يتلقى تهنئة من السيسي بالمولد النبوي الشريف...
الوضع الليبي يهيمن على محادثات رؤساء مالطا واليونان وألمانيا
الوضع الليبي يهيمن على محادثات رؤساء مالطا واليونان وألمانيا...
الخارجية الفرنسية: مذكرة حكومة الوحدة مع أنقرة لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار
الخارجية الفرنسية: مذكرة حكومة الوحدة مع أنقرة لا تتوافق مع ......
صراع حول «غاز المتوسط».. و«تفاهمات الدبيبة» مع تركيا تفاقم التوتر
صراع حول «غاز المتوسط».. و«تفاهمات الدبيبة» مع تركيا تفاقم ......
اعتداء على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة البريقة
اعتداء على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة البريقة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط