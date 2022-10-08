اعتداء على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، أمس الجمعة، إن اعتداء وقع على خط النهر الفرعي المغذي لمدينة البريقة لغرض تركيب وصلة غير شرعية.

وأوضح الناطق، في تصريح إلى منصة «فواصل» الإعلامية، أن الاعتداء الذي نفذه أحد المواطنين أدى لتسرب كميات كبيرة من المياه وانقطاعها على كامل المدينة، مشيرًا إلى أنه في انتظار صيانة الخط من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الخامس على جهاز النهر خلال 20 يومًا، وفق الناطق.

مناشدة من الناطق باسم جهاز النهر الصناعي

ودعا الساعدى «جميع الجهات الأمنية إلى تأمين جهاز النهر لوقف عمليات الاعتداء عليه»، مطالبًا «بتفعيل القرار رقم 7 لسنة 2021، الذي ينص على تجريم كل من يعتدي على الجهاز».

ويوم الأحد الماضي، أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي السيطرة على تسريب المياه من إحدى المحطات الواقعة على خط أجدابيا - بنغازي من قبل فريق التشغيل والصيانة، ونقل بيان الجهاز عن مدير موقع خزان سلوق، أن اعتداء وقع على المحطة رقم (122+860) الواقعة على مسار خط أجدابيا - بنغازي.