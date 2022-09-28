بدء ضخ المياه بالمسار الأوسط بعد السيطرة على تسريب بمحطة قرب بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء اليوم الأربعاء، بدء عمليات تعبئة للمسار الأوسط، بعد أن تمكنت فرق الصيانة بالمنطقة الشمالية من السيطرة على تسريب كبير للمياه من محطة قرب بني وليد وقع قبل أربعة أيام.

ونقل الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك» عن مدير إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة المهندس يونس التليسي، «أن فرق الصيانة بالمنطقة الشمالية قد استطاعت السيطرة على التسريب الواقع على المحطة 528 بالقرب من مدينة بني وليد، الواقعة على المسار الأوسط».

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كما أكد التليسي «أن فريق العمل باشر أعمال الصيانة فورًا منذ يوم أمس وحتى اليوم، بشكل متواصل ودون توقف، وتكللت جهودهم بالنجاح الباهر» و«عليه منح المهندس التليسي الإذن بالبدء بعمليات التعبئة فورًا».

ووقع الاعتداء قبل أربعة أيام على المحطة رقم 528، قرب مدينة بني وليد الواقعة على المسار الأوسط لمنظومة الحساونة-سهل الجفارة، نتيجة اعتداء أحد المواطنين على المحطة أثناء محاولته توصيل المياه بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه.