Atwasat

بلدية بني وليد: معالجة تسريب كبير بمحطة للنهر الصناعي في المنطقة يستغرق أيام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 08:41 مساء
بلدية بني وليد: معالجة تسريب كبير بمحطة للنهر الصناعي في المنطقة يستغرق أيام
فريق صيانة عند موقع محطة بالمسار الأوسط قرب بني وليد تعرضت لاعتداء أدى لتسرب كبير للمياه. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت بلدية بني وليد إن معالجة تسريب كبير للمياه بمحطة على مسار للنهر الصناعي في المنطقة سيستغرق عدة أيام لإعادة الاستقرار إلى منظومة الجهاز وعودة تدفق المياه بالمسار الأوسط المغذي لعدد من المدن والمناطق غرب البلاد.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي قبل يومين حدوث هدر كبير للمياه جراء تسريب حدث «بمحطة التصريف رقم 528+ 510 B/off بمنطقة بني وليد»، نتيجة إعتداء من قِبل أحد المواطنين لغرض إجراء وصلة غير شرعية لتوصيل المياه إلى مزرعته بطريقة مخالفة للقانون.

توقف الإمداد المائي نتيجة تسريب كبير بالمسار الأوسط
وعلى ذلك، اضطر جهاز النهر الصناعي إلى تخفيض التدفق المائي بالمسار الأوسط، نظرًا لوقوع المحطة في منطقة تشغيل ضغط عالٍ حتى يتسنى لفرق العمل إيقافه وصيانة المحطة، وفق ما أكده الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام ببلدية بني وليد فرج الشقار في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن انقطاع مياه النهر الصناعي وتوقف الإمداد المائي وعمليات التشغيل في المسار الأوسط كان بسبب تعدي أحد المواطنين على أنابيب النهر هناك، ما تسبب في هدر كبير للمياه في ظل غياب الجهات الأمنية.

- اختبارات لخزان الرياينة المغذي للتجمعات السكنية بخط أبوزيان-الرحيبات
- معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل
- إعلان تفاصيل إنتاج جهاز «النهر الصناعي»
- بالصور: إزالة 38 اعتداء على النهر الصناعي

وأكد الشقار أن المجلس البلدي والجهات المسؤولة في بني وليد على تواصل مستمر مع جهاز النهر الصناعي، منوهًا بأن فرق الصيانة التابعة للجهاز ستعمل طيلة الأيام المقبلة على معالجة الوضع وإعادة الاستقرار للمنظومة والبدء في إعادة تدفق المياه لمناطق بني وليد وترهونة وباقي المدن.

هدر مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه قرب بني وليد
ونقل جهاز النهر الصناعي عن مدير عام منظومة الحساونة- سهل الجفارة، أن مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه جرى هدرها نتيجة الاعتداء الواقع على المحطة (528) قرب مدينة بني وليد، مشيرًا إلى أن فرق الصيانة لم تتمكن من السيطرة على التسريب الكبير إلا بعد ساعات طوال يوم الأحد الماضي.

وقال مدير عام منظومة الحساونة - سهل الجفارة إن غرفة التحكم الرئيسية اتخذت الإجراءات اللازمة وخفضت التدفق بالمسار الأوسط وغيرت تغذية مدينة طرابلس إلى المسار الشرقي بدلًا من المسار الأوسط الذي بدأت في تفريغه من المياه حتى تتمكن الفرق المختصة من صيانة موقع الاعتداء.

توقف الإمداد المائي على المناطق الواقعة على المسار الأوسط
ونوهت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة بأن الإمداد المائي سيتوقف على المناطق الواقعة على المسار الأوسط وهي بني وليد وترهونة ومناطق الجبل الغربي وغريان والمشاريع الزراعية اوشتاتة وأبوعائشة وأبوشيبة الزراعي والاستيطاني وبعض المناطق الأخرى، لافتة إلى أن فرق الصيانة ستباشر العمل فور انخفاض ضغط المياه بالمسار الأوسط.

وناشدت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الجهات المسؤولة في الدولة ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات والانتهاكات التي تثقل كاهل الجهاز والمواطن وتهدد الأمن القومي المائي للبلاد.

فريق صيانة عند موقع محطة بالمسار الأوسط قرب بني وليد تعرضت لاعتداء أدى لتسرب كبير للمياه. (الإنترنت)
فريق صيانة عند موقع محطة بالمسار الأوسط قرب بني وليد تعرضت لاعتداء أدى لتسرب كبير للمياه. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV»: ليبيا 2 - 1 تنزانيا

انتهت عبر قناة «WTV»: ليبيا 2 - 1 تنزانيا
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا

ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»

معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة
في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب

في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب
قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء

قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء
بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022

بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار

النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار
منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»

منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»
عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز

عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
الذين يستحقون التبجيل

الذين يستحقون التبجيل
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
القضاء الداعشي

القضاء الداعشي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مركز المناهج التعليمية: أولى شحنات الكتاب المدرسي ستصل الأسبوع المقبل
مركز المناهج التعليمية: أولى شحنات الكتاب المدرسي ستصل الأسبوع ...
حفتر يزور وادي الشاطئ (صور)
حفتر يزور وادي الشاطئ (صور)
بلدية بني وليد: معالجة تسريب كبير بمحطة للنهر الصناعي في المنطقة يستغرق أيام
بلدية بني وليد: معالجة تسريب كبير بمحطة للنهر الصناعي في المنطقة ...
لجنة وزارية لحل مشكلات التعليم التقني والفني بالمنطقة الجنوبية
لجنة وزارية لحل مشكلات التعليم التقني والفني بالمنطقة الجنوبية
باشاغا يبحث «المشاكل» الناجمة عن منحة الزواج وخطط عمل 4 وزارات
باشاغا يبحث «المشاكل» الناجمة عن منحة الزواج وخطط عمل 4 وزارات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: التجار يتخلصون من البضائع المكدسة
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: ......
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي...
المزيد
تقرير جديد يوثق مقتل 581 مدنيا في ليبيا خلال عامين
تقرير جديد يوثق مقتل 581 مدنيا في ليبيا خلال عامين...
مركز الصحة الحيوانية يوقف موقتا سباقات وتجمعات وتوريدات الخيول
مركز الصحة الحيوانية يوقف موقتا سباقات وتجمعات وتوريدات ......
في «نسخة إلى الرأي العام»: لماذا تتحمل ليبيا وحدها مسؤولية الفوضى في بلدان جنوب الصحراء؟
في «نسخة إلى الرأي العام»: لماذا تتحمل ليبيا وحدها مسؤولية ......
باشاغا يبحث «المشاكل» الناجمة عن منحة الزواج وخطط عمل 4 وزارات
باشاغا يبحث «المشاكل» الناجمة عن منحة الزواج وخطط عمل 4 ......
لجنة وزارية لحل مشكلات التعليم التقني والفني بالمنطقة الجنوبية
لجنة وزارية لحل مشكلات التعليم التقني والفني بالمنطقة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط