بلدية بني وليد: معالجة تسريب كبير بمحطة للنهر الصناعي في المنطقة يستغرق أيام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

قالت بلدية بني وليد إن معالجة تسريب كبير للمياه بمحطة على مسار للنهر الصناعي في المنطقة سيستغرق عدة أيام لإعادة الاستقرار إلى منظومة الجهاز وعودة تدفق المياه بالمسار الأوسط المغذي لعدد من المدن والمناطق غرب البلاد.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي قبل يومين حدوث هدر كبير للمياه جراء تسريب حدث «بمحطة التصريف رقم 528+ 510 B/off بمنطقة بني وليد»، نتيجة إعتداء من قِبل أحد المواطنين لغرض إجراء وصلة غير شرعية لتوصيل المياه إلى مزرعته بطريقة مخالفة للقانون.

توقف الإمداد المائي نتيجة تسريب كبير بالمسار الأوسط

وعلى ذلك، اضطر جهاز النهر الصناعي إلى تخفيض التدفق المائي بالمسار الأوسط، نظرًا لوقوع المحطة في منطقة تشغيل ضغط عالٍ حتى يتسنى لفرق العمل إيقافه وصيانة المحطة، وفق ما أكده الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام ببلدية بني وليد فرج الشقار في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن انقطاع مياه النهر الصناعي وتوقف الإمداد المائي وعمليات التشغيل في المسار الأوسط كان بسبب تعدي أحد المواطنين على أنابيب النهر هناك، ما تسبب في هدر كبير للمياه في ظل غياب الجهات الأمنية.

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وأكد الشقار أن المجلس البلدي والجهات المسؤولة في بني وليد على تواصل مستمر مع جهاز النهر الصناعي، منوهًا بأن فرق الصيانة التابعة للجهاز ستعمل طيلة الأيام المقبلة على معالجة الوضع وإعادة الاستقرار للمنظومة والبدء في إعادة تدفق المياه لمناطق بني وليد وترهونة وباقي المدن.

هدر مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه قرب بني وليد

ونقل جهاز النهر الصناعي عن مدير عام منظومة الحساونة- سهل الجفارة، أن مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه جرى هدرها نتيجة الاعتداء الواقع على المحطة (528) قرب مدينة بني وليد، مشيرًا إلى أن فرق الصيانة لم تتمكن من السيطرة على التسريب الكبير إلا بعد ساعات طوال يوم الأحد الماضي.

وقال مدير عام منظومة الحساونة - سهل الجفارة إن غرفة التحكم الرئيسية اتخذت الإجراءات اللازمة وخفضت التدفق بالمسار الأوسط وغيرت تغذية مدينة طرابلس إلى المسار الشرقي بدلًا من المسار الأوسط الذي بدأت في تفريغه من المياه حتى تتمكن الفرق المختصة من صيانة موقع الاعتداء.

توقف الإمداد المائي على المناطق الواقعة على المسار الأوسط

ونوهت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة بأن الإمداد المائي سيتوقف على المناطق الواقعة على المسار الأوسط وهي بني وليد وترهونة ومناطق الجبل الغربي وغريان والمشاريع الزراعية اوشتاتة وأبوعائشة وأبوشيبة الزراعي والاستيطاني وبعض المناطق الأخرى، لافتة إلى أن فرق الصيانة ستباشر العمل فور انخفاض ضغط المياه بالمسار الأوسط.

وناشدت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الجهات المسؤولة في الدولة ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات والانتهاكات التي تثقل كاهل الجهاز والمواطن وتهدد الأمن القومي المائي للبلاد.

فريق صيانة عند موقع محطة بالمسار الأوسط قرب بني وليد تعرضت لاعتداء أدى لتسرب كبير للمياه. (الإنترنت)