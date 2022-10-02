السيطرة على تسريب مياه بمحطة للنهر الصناعي على خط أجدابيا - بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأحد، السيطرة على تسريب المياه من إحدى المحطات الواقعة على خط أجدابيا - بنغازي من قبل فريق التشغيل والصيانة، وفق ما أعلنه الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

ونقلت صفحة الجهاز عن مدير موقع خزان سلوق، أن اعتداء وقع صباح يوم أمس السبت على المحطة رقم (122+860) الواقعة على مسار خط أجدابيا - بنغازي.

وجدد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي مناشدة كافة الجهات الأمنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن القومي المائي لمدينة بنغازي.

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مشاكل الإمداد المائي في أجدابيا

وعُقِد صباح أمس السبت اجتماع ضم إدارة موقع أجدابيا التابع لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وعميد بلدية أجدابيا وكتيبة أمن النهر واللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة إزالة الوصلات غير الشرعية الواقعة على مسارات النهر الصناعي والشركة العامة للمياه.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة العديد من البنود التي تهم المواطنين بمدينة أجدابيا، ودراسة المشاكل التي تؤثر على الإمداد المائي للمدينة ووضع الحلول المناسبة لها.