انقطاع الكهرباء بسرت بسبب سرقة كوابل وأسلاك

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انقطع التيار الكهربائي عن عدد من المساكن بمنطقة السواوة في مدينة سرت، جراء سرقة خطوط من قبل خارجين عن القانون.

وتعرضت خطوط «11 ك.ف» في المنطقة للسرقة من قبل مجهولين ما تسبب في دخول عدد من المساكن في إظلام دامس، على ما أفاد، اليوم الثلاثاء، مصدر بدائرة كهرباء سرت «بوابة الوسط».

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وقال المصدر إن منازل يفوق عددها العشرة انقطع عنها التيار بسبب «العبث وسرقة كوابل وأسلاك كهرباء لمسافات طويلة»، موضحا استمرار أعمال سرقة مكونات الشركة العامة للكهرباء رغم المناشدات المتكررة من الأجهزة ذات العلاقة بالتوقف عن ذلك.

