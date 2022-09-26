ضبط أفراد عصابة متلبسين بسرقة كوابل وأسلاك كهرباء من منتزة سرت العائلي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ألقت دورية تابعة لإحدى الجهات الأمنية في سرت القبض على أفراد عصابة متلبسين بسرقة كوابل وأسلاك كهرباء من منتزه سرت العائلي صباح اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر محلية بالمدينة «بوابة الوسط» بأن أفراد العصابة جرى توقيفهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وإستعادة الكوابل والأسلاك المضبوطة تمهيدا لإعادتها إلى المنتزه كونه من أملاك الدولة.

وسجلت مدينة سرت مؤخرا ارتفاعا في معدل حوادث سرقة الكوابل والأسلاك الكهربائية من قبل خارجين عن القانون ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد كبير من المنازل في عدة مناطق بالمدينة.

- لليوم الثاني.. «السرقات» تغرق أحد أحياء سرت في ظلام تام

- تعرض محطة كهرباء متنزه سرت العائلي للتخريب والسرقة

تخريب محطة الكهرباء بمتنزه سرت العائلي

والأسبوع الماضي، تعرضت محطة الكهرباء بمتنزه سرت العائلي للتخريب والسرقة من قبل «مجموعة خارجة عن القانون هدفهم اكتساب المال» على ما أفادت مصادر من إدارة شركة الكهرباء في سرت «بوابة الوسط».

وجددت الشركة العامة للكهرباء في سرت مناشدتها كافة الجهات الأمنية، ومطالبتها بضرورة تحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة.