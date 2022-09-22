القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: من حقنا وفق القانون

القاهرة - بوابة الوسط

رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، اليوم الخميس، على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، بشأن تخصيص وزارة التعليم العالي مبالغ مالية لشراء هواتف لموظفين بها.

وفي التقرير الصادر، الثلاثاء، رصد ديوان المحاسبة صرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 بروماكس» لأعضاء لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.

وردا على ذلك، قال القيب خلال الاجتماع العادي للحكومة، الخميس، إن وزارة التعليم اشترت هواتف وفقا للقانون، موضحا أن القانون منح مزايا لمديري الإدارات واللجان، ومضى قائلا: «هذه مزايا يحتوي عليها القانون ولم أضعها أنا كوزير. وأعطينا المديرين حقوقهم وجزء منها أن يسمح لهم بهاتف وقيمة اتصالات. وهناك مزايا أخرى لم نمنحها لهم مثل زيادة الرواتب».

بدوره، طالب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الوزير بالتوقف عن هذا، قائلا: «الليبيون يتحسسون من النقالات، أي شيء يتحسس منه الليبيون وديوان المحاسبة توقف عن فعله حتى لو كان من حق الموظفين ذلك. أجلوا هذا لفترة».

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ورصد تقرير ديوان المحاسبة مديونية تجاوزت 12 مليون دينار مستحقة على ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وخصصت الساعات كهدايا لضيوف رئيس الوزراء.

فضلًا عن شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء. وحسب التقرير، بلغت قيمة مصروفات الإعاشة المخصَّصة لجناح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال شهر نوفمبر الماضي مليونًا و624 ألف دينار، فيما بلغت مصروفات إقامة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، في فندق المهاري «راديسون بلو» نحو 337 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر من العام 2021، بمعدل 105 آلاف شهريًا، فيما وصلت تكلفة إقامة مدير مكتب رئيس الوزراء 12600 دينار شهريًا، ووزير المهجرين وحقوق الإنسان 41 ألف دينار شهريًا.

ورصد التقرير بعض الملاحظات بشأن مصروفات ديوان مجلس الوزراء شملت عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد بالمخالفة للقانون رقم «12» لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وتجاوز المصروفات خلال العام 2021 السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية الموقتة.

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