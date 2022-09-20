مركز الرقابة على الأغذية يحبط تهريب شحنة كبدة مجمدة محظورة قادمة من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب كبدة مجمدة محظور استيرادها بموجب قرار صادر من وزير الاقتصاد والتجارة، مشيرًا إلى أن الشحنة عثر عليها بحاويتين سعة 40 قدم قادمة من تركيا.

وأكد المركز عبر صفحته على «فيسبوك» أن الشحنة جرى توقيفها عقب عمليات تفتيش دقيقة للحاويتين من قبل رجال الجمارك لأنها «تفتقر لشروط السلامة الصحية»، بالإضافة إلى تزوير المستندات الخاصة بالشحنة.

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وأوضح المركز أن مستندات الشحنة كانت تشير إلى أنها شحنة من «الدجاج المجمد» لكن «أثناء عملية الكشف تبين أن مقدمة الحاوية تحتوي على دجاج مجمد للتمويه وبمؤخرة الحاوية عُثر على كمية كبيرة من الكبدة المجمدة المحظور استيرادها بموجب قرار وزير الاقتصاد»، دون الإشارة إلى منطقة الجمارك التي ضُبطت بها الشحنة.

تفتيش حاويتان بهما شحنة الكبدة المجمدة المحظور استيرادها. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

عينات تفتيش حاويتان بهما شحنة الكبدة المجمدة المحظور استيرادها. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

عينات تفتيش حاويتان بهما شحنة الكبدة المجمدة المحظور استيرادها. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)