«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة شوكولاتة بميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الخميس، رفض شحنة شوكولاتة بنكهتي جوز الهند والفول السوداني قادمة من تركيا.

وتحتوي الشحنة على 320 كرتونة وتحمل العلامة التجارية «Cocodiva&Oolce»، قادمة من تركيا وجرى رفضها في ميناء الخمس، على ما أفاد المركز في بيان.

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وعلل المركز سبب الرفض «بسوء القوام؛ نظرا لارتفاع درجة حرارة الحاوية العادية».

والأربعاء، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة جبنة شيدر بريطانية المنشأ؛ نظرًا لنمو فطريات في كامل الشحنة.