المنفي يبحث مع المشري سبل الإسراع بإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تطورات المشهد السياسي والأمني داخل البلاد.

وتطرق اللقاء الذي عُقِد بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس إلى «الإسراع في إكمال القاعدة الدستورية، وسبل التسريع بإجراء الانتخابات وتذليل الصعوبات والعراقيل»، وفق بيان صادر من المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

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وتشهد ليبيا حالة انسداد سياسي على خلفية صراع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع غياب الحديث عن خطة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها نهاية العام الماضي.

وأمس الأربعاء، قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت عبر حسابه على «تويتر»، إنه استمع من نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى الجهود المبذولة لاستكمال الأساس الدستوري في ليبيا، موضحًا أن «هذه الجهود مستمرة، بناء على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اجتماعات جنيف والقاهرة».