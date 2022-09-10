السفارة الفرنسية تعلن محاور مباحثات المنفي والمبعوث سولير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا المحاور الرئيسية للقاء المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ويوم الخميس، سلَّم المبعوث الفرنسي رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المنفي يوم الخميس.

وذكرت السفارة الفرنسية أن اللقاء ركز على «أولوية سيادة ليبيا»، و«دعم الحوار القائم بين البرلمان ومجلس الدولة» ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ودعم الحوار الاقتصادي بين الليبيين». وأشارت السفارة إلى أن اللقاء تناول أيضًا «أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سريعا ووفق تطلعات الليبيين».

- المبعوث الفرنسي يسلم المنفي رسالة خطية من ماكرون

- الكوني: نأمل أن تلعب فرنسا دورا بارزا في حل الأزمة الليبية

- السايح يبحث مع مبعوث وسفيرة فرنسا مستجدات العملية الانتخابية

لقاءات المبعوث الفرنسي مع مسؤولين ليبيين

من جهته، نقل بيان المجلس الرئاسي عن المبعوث الفرنسي «تطلعه والشعب الفرنسي لمزيد التعاون على الأصعدة كافة، لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين»، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي يأمل أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.

ويجري المبعوث الفرنسي عدة لقاءات مع مسؤولين ليبيين، شملت نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الذي قال إنه يأمل أن تلعب فرنسا دورًا مستقبليًا في حل الأزمة الليبية. كما التقى بول سولير رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات عماد السايح، وجرى التطرق إلى العملية الانتخابية المنتظرة.

يأتي هذا في ظل حالة انسداد سياسي تعيشها ليبيا، على خلفية صراع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع غياب الحديث عن خطة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها نهاية العام الماضي.