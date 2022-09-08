السايح يبحث مع مبعوث وسفيرة فرنسا مستجدات العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات عماد السايح مع المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفيرة الفرنسية بياتريس لوفرابير دوهيلين، اليوم الخميس.

وقالت المفوضية إن اللقاء يأتي «في إطار حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية».

هل تجرى الانتخابات في ظل التطورات الراهنة؟

وبحث الاجتماع المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية، وفق بيان صادر عن المفوضية.

- السايح يبحث مع مسؤولين دوليين «تنفيذ الاستحقاقات المقبلة»

- الكوني: نأمل أن تلعب فرنسا دورا بارزا في حل الأزمة الليبية

- وزيرة الخارجية الفرنسية: الانتخابات فقط يمكنها حل أزمة الشرعية للمؤسسات الليبية

سولير: فرنسا تدعم استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة

وشدد سولير، على تجديد دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيدا في الوقت ذاته بـ«مستوى جاهزية المفوضية، التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي جرى إنجازها»، حسب البيان.

قبل ذلك، اجتمع سولير، اليوم، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الذي قال إنه يأمل أن تلعب فرنسا دورا مستقبليا في حل الأزمة الليبية.

جانب من اجتماع السايح مع المبعوث الفرنسي بول سولير، والسفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين، 8 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)