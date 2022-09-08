Atwasat

الكوني: نأمل أن تلعب فرنسا دورا بارزا في حل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 03:41 مساء
الكوني: نأمل أن تلعب فرنسا دورا بارزا في حل الأزمة الليبية
جانب من لقاء الكوني مع المبعوث الفرنسي لدى ليبيا بول سولير، 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الخميس، مع المبعوث الفرنسي لدى ليبيا بول سولير؛ إذ عبر الكوني عن أمله في أن تلعب فرنسا دورًا بارزًا في حل الأزمة في ليبيا.

وأضاف: «يأمل أن يكون لفرنسا دور بارز في الأزمة الليبية خلال هذه المرحلة بترؤسها للاتحاد الأوروبي، وتسلمها رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال الشهر المقبل، دور يكون من شأنه أن يساهم في حل الأزمة الليبية».

سولير: ندعم الجهود الليبية لحل الأزمة دون تدخل خارجي
وقال سولير إن بلاده تدعم «جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا»، مضيفا أن «الموقف الفرنسي الثابت يذهب باتجاه دعم الجهود الليبية ذاتها، ودون أي تدخل خارجي، من أجل بلورة الحل الأمثل لإشكاليات المرحلة، وذلك وفق رؤية ليبية، وسيادة كاملة لليبيين على زمام أمورهم»، حسبما قال المجلس الرئاسي في بيان.

- الكوني يناقش مع المجلس البلدي مصراتة سبل إيجاد مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية
- الكوني يدعو إلى مؤتمر دولي لحسم الخلافات بين الفرقاء الليبيين
- المشري يطلع المبعوث الفرنسي على رؤية مجلس الدولة للخروج من الأزمة الراهنة

إشادة فرنسية بالتقدم المحرز من لجنة «5+5»
وأضاف أن بلاده تقدر «التقدم النوعي الذي حققته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وفق ما أنجزته خلال الفترة الماضية للمحافظة على استمرار حالة التهدئة في البلاد».

وشاركت في اللقاء سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دو هيلين، حيث جرت مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الوصول إلى «إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كافة الأطراف، تحقيقًا لتطلعات قرابة ثلاثة ملايين ناخب»، وفق البيان. 

جانب من لقاء المبعوث الفرنسي لدى ليبيا بول سولير مع الكوني، 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من لقاء المبعوث الفرنسي لدى ليبيا بول سولير مع الكوني، 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
نقص المواد الأساسية يعصف بقطاع الصناعات الغذائية في تونس

نقص المواد الأساسية يعصف بقطاع الصناعات الغذائية في تونس
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟
«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من إرهابيين (صور)

حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من إرهابيين (صور)
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة

شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» (فيديو)

محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» (فيديو)
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
القيادة العامة تعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين

القيادة العامة تعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين
نورلاند: الوضع الليبي الراهن غير قابل للاستمرار

نورلاند: الوضع الليبي الراهن غير قابل للاستمرار
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين

مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية

«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية
1.8 مليار دينار نفقات الرئاسي وحكومة الدبيبة والنواب والدولة في 8 أشهر

1.8 مليار دينار نفقات الرئاسي وحكومة الدبيبة والنواب والدولة في 8 أشهر
حسام زكي لـ«الوسط»: أخبرت المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية

حسام زكي لـ«الوسط»: أخبرت المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات

بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات
المشري: هناك من حاول تخريب جهود التهدئة في طرابلس بعد تواصلنا مع تركيا

المشري: هناك من حاول تخريب جهود التهدئة في طرابلس بعد تواصلنا مع تركيا
مصدر طبي: حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس تجاوزت 40 قتيلا و159 جريحا

مصدر طبي: حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس تجاوزت 40 قتيلا و159 جريحا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عون ينتقد قرار مجموعة السبع بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي
عون ينتقد قرار مجموعة السبع بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي
الهيئة التأسيسية: نرفض استمرار مجلسي النواب والدولة في مناقشة التعديلات الدستورية
الهيئة التأسيسية: نرفض استمرار مجلسي النواب والدولة في مناقشة ...
مجلس التعاون الخليجي قلق من اندلاع موجة عنف جديدة في ليبيا
مجلس التعاون الخليجي قلق من اندلاع موجة عنف جديدة في ليبيا
باتيلي يلتقي الرئيس السنغالي في أول نشاط دبلوماسي منذ تعيينه مبعوثا أمميا
باتيلي يلتقي الرئيس السنغالي في أول نشاط دبلوماسي منذ تعيينه ...
الكوني: نأمل أن تلعب فرنسا دورا بارزا في حل الأزمة الليبية
الكوني: نأمل أن تلعب فرنسا دورا بارزا في حل الأزمة الليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
المزيد
الدبيبة يهنئ الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية ويشيد بالمعلمين وأولياء الأمور
الدبيبة يهنئ الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية ويشيد ......
السايح يبحث مع مسؤولين دوليين «تنفيذ الاستحقاقات المقبلة»
السايح يبحث مع مسؤولين دوليين «تنفيذ الاستحقاقات المقبلة»...
المنفي يستقبل وفدا من الأعيان والحكماء والنخب والشباب ممثلين عن برقة
المنفي يستقبل وفدا من الأعيان والحكماء والنخب والشباب ممثلين......
الكوني: نأمل أن تلعب فرنسا دورا بارزا في حل الأزمة الليبية
الكوني: نأمل أن تلعب فرنسا دورا بارزا في حل الأزمة الليبية...
باتيلي يلتقي الرئيس السنغالي في أول نشاط دبلوماسي منذ تعيينه مبعوثا أمميا
باتيلي يلتقي الرئيس السنغالي في أول نشاط دبلوماسي منذ تعيينه......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط