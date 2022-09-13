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عقد المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي 12 و13 أكتوبر المقبل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 12:19 مساء
عقد المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي 12 و13 أكتوبر المقبل
توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين غرفة التجارة بمصراتة ومجلس الأعمال التونسي الأفريقي، 29 يونيو 2022، (صفحة المجلس على فيسبوك)
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أعلن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أن الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي ستنعقد في الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر المقبل في مدينة صفاقس.

وأشار المجلس، في بيان له الثلاثاء، إلى أن هذه النسخة ستتميز بمشاركة نشطة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة كضيف شرف مع وفد رفيع المستوى من الفاعلين الاقتصاديين الليبيين.

وسبق أن أشار المجلس إلى ترشيح مصراتة لتكون أحد أهم الأقطاب الاقتصادية والتجارية لتطوير المبادلات مع أفريقيا جنوب الصحراء عبر النيجر وتشاد، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الأولى لمعرض المناطق الحرة بمدينة مصراتة الليبية التي انعقدت يومي 28 و29 يونيو الماضي.

مباحثات ليبية - تونسية لتعزيز التعاون التجاري
ومطلع الأسبوع الجاري، بحث وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، الإجراءات التنفيذية بخصوص إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عقده الطرفان بمقر ديوان الوزارة، تناول سبل تعزيز وتنشيط تجارة العبور، وتفعيل الاتفاقيات التجارية.

- مجلس الأعمال التونسي الأفريقي: مصراتة مرشحة لتكون منطقة اقتصادية تربط المتوسط بجنوب الصحراء
- الحويج يبحث مع سفير تونس تنشيط تجارة العبور وإقامة معارض مشتركة

كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية إقامة معارض مشتركة بالتعاون مع غرف التجارة، ومناقشة التعاون التجاري وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال بين البلدين، ووضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي والتجاري.

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