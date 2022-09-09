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الحويج يبحث مع سفير تونس تنشيط تجارة العبور وإقامة معارض مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 10:58 مساء
الحويج يبحث مع سفير تونس تنشيط تجارة العبور وإقامة معارض مشتركة
لقاء الحويج مع سفير تونس، 8 سبتمبر 2022، (وزارة الاقتصاد)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي تعزيز وتنشيط تجارة العبور، وتفعيل الاتفاقيات التجارية، كذلك متابعة الإجراءات التنفيدية الخاصة بإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين، وإقامة معارض مشتركة بالتعاون مع غرف التجارة.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان الوزارة، التعاون التجاري المشترك، وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال بين البلدين، ووضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي والتجاري، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

حضر الاجتماع مستشارة الوزير شذر الصيد، ووكيل الوزارة للمناطق الحرة نوري القطاطي، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عزالدين مصدق، ومسؤول مكتب الوزير فوزي وادي، والملحق التجاري بالسفارة التونسية عبد الرزاق المؤدب.

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