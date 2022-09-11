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«الكهرباء»: توفير التغذية لمحطة تحويل جارف في سرت بتنفيذ كوابل جهد 11 كيلوفولت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 02:21 مساء
«الكهرباء»: توفير التغذية لمحطة تحويل جارف في سرت بتنفيذ كوابل جهد 11 كيلوفولت
عمليات توفير التغذية اللازمة لمحطة تحويل 11/66 كيلوفولت جارف بمدينة سرت. 11 سبتمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، توفير التغذية اللازمة لمحطة تحويل 11/66 كيلوفولت جارف بمدينة سرت، بتنفيذ كوابل جهد 11 كيلوفولت.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن عمليات التنفيذ جرت تحت إشراف ومتابعة دائرة مشروعات التوزيع الجفرة، ضمن الجهد المبذول لدعم ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

تنفيذ صيانة لمكونات شبكة التوزيع بحي الأندلس
وفي سياق متصل، لفتت الشركة إلى أن فرق الصيانة بدائرة توزيع حي الأندلس نفذت أعمال صيانة لمكونات شبكة التوزيع شملت مد كابل ضغط منخفض مسافة 100 متر حجم 240 ملم، بدل كابل معطوب على محطة أبوليفة.

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وبحسب بيان منفصل للشركة، جرت أعمال متابعة وتأمين الموقع من قبل فنيي نقطة صيانة الرياضية.

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