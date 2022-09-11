«الكهرباء»: صيانة محطة تحويل غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، العمل على إصلاح العطب الذي حدث بالكابل رقم «1» بمحطة تحويل الأسلاك- المنهل جهد «30 ك ف».

وأجرت الصيانة فرق الصيانة التابعة لدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط غرب الطرابلس، وذلك في إطار جهود تحسين الشبكة العامة للكهرباء، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وتعمل شركة الكهرباء خلال الفترة الحالية على زيادة قدرتها الإنتاجية بهدف التقليل من ساعات طرح الأحمال، وأعلن الناطق الرسمي باسمها، وئام التائب، في 12 أغسطس الماضي، الوصول بالقدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء إلى 5900 ميغاوات دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية.

من أعمال صيانة محطة تحويل غرب طرابلس، 10 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)