حسام زكي لـ«الوسط»: أخبرت المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إنه أخبر وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية بعد وزيرة مغربية سابقًا، ربما عام 2014، «لكن ذلك لا ينفي ولا ينتقص من حقيقة أن وزيرة امرأة عربية تترأس الدورة الوزارية، وهو حدث كبير وهام جدًا في تاريخ الدبلوماسية العربية».

حسام زكي: الأمانة العامة تعكف على إعداد دراسة قانونية عن صلاحية تولي رئاسة الدورة

وأضاف زكي، في مداخلة مع برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، أن ثمة طلبًا من الأمانة العامة للجامعة العربية؛ من أجل تقديم دراسة عامة، قانونية وليست سياسية، عن صلاحية تولي رئاسة الدورة، «لكي نضع الأمور بشكل محايد أمام الأعضاء».

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وردًا على تصريح لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي اعتبر انسحاب الوفد المصري من اجتماع الجامعة العربية «مخالفًا للأعراف الدبلوماسية»، قال زكي إن «هذا المصطلح فضفاض وينسحب على الأفعال في المجال الدبلوماسي، وعندما يكون هناك طرف في اجتماع ما غير راضي عن موضوع ما سواء رئاسة الاجتماع أو ممارسات موجودة في الاجتماع فمن حق الوفد أن ينسحب هو منصوص عليه في الأمم المتحدة وفي كافة المنظمات الإقليمية والدولية».

أصداء ترأس المنقوش المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية

وفتح برنامج «هذا المساء»، نقاشًا حول أصداء ترأس وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة، وهو ما شهد انسحاب الوفد المصري برئاسة وزير خارجيتها سامح شكري.

وترأست وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء الدورة العامة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة.

ودعت المنقوش إلى إعادة تفعیل اللجنة الرباعیة الخاصة بلیبیا، حتى تتمكن جامعة الدول العربیة من العمل سویًا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي والاتحاد الأوروبي أعضاء اللجنة الرباعیة، وتنسیق الجھود الإقلیمیة والأممیة لتنفیذ التزامات جمیع الأطراف بمقررات ملتقى الحوار السیاسي الذي رعته الأمم المتحدة ومؤتمري برلین الأول والثاني.