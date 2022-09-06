المنقوش تدعو إلى تفعيل اللجنة الرباعية الخاصة بليبيا.. وانعقاد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة تفعیل اللجنة الرباعیة الخاصة بلیبیا، حتى تتمكن جامعة الدول العربیة من العمل سویًا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي والاتحاد الأوروبي أعضاء اللجنة الرباعیة، وتنسیق الجھود الإقلیمیة والأممیة لتنفیذ التزامات جمیع الأطراف بمقررات ملتقى الحوار السیاسي الذي رعته الأمم المتحدة ومؤتمري برلین الأول والثاني.

كما دعت المنقوش في كلمتها أمام الدورة العامة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الرئاسي والتي تترأسها ليبيا، إلى انعقاد اللقاء التشاوي المقبل على مستوى وزراء خارجية العرب في طرابلس التي سبق لھا قبل ما یقرب من عام استضافة مؤتمر دولي لدعم استقرار لیبیا، مؤكدة الإصرار على استعادة دور لیبیا الداعم للاستقرار والسلام في المنطقة ومحیطھا الأفریقي والأوروبي.

وأشادت الوزيرة بقدرة قطاعي النفط والغاز في لیبیا على الوصول بإنتاج النفط إلى ملیون و244 ألف برمیل وبلوغ إنتاج المكثفات 54 ألف برمیل، مشيرة إلى أن ھذه الأرقام تعكس اتجاه قطاع الطاقة للاستقرار والتعافي في ظل تحفز العالم وانشغاله بمسألة تأمین إمدادات الطاقة والقضایا المرتبطة بھذا الأمر.