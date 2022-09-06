حكومة باشاغا تشيد بموقف مصر.. وتدعو الجامعة العربية لفك الارتباط بحكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بموقف وزارة الخارجية المصرية خلال اجتماع جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء في القاهرة.

وفد مصر يغادر اجتماع الجامعة العربية

وغادر وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية مع انتهاء كلمة وزير الخارجية اللبناني الذي ترأس الدورة السابقة لمجلس الوزراء العرب، وتسليمه الكلمة إلى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس.

ووصفت وكالة «فرانس برس» مغادرة وفد مصر من الجلسة بـ«الانسحاب»، وقالت إنه يأتي «احتجاجًا على ترؤس نجلاء المنقوش للجلسة»، وأكد مراسلها بمقر الجامعة العربية شغور مقعد مصر خلال الجلسة.

- المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

حكومة باشاغا: موقف مصر «أبان عن احترام للشرعية الوطنية»

واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة باشاغا، في بيان نشره الوزير حافظ قدور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن موقف مصر «أبان عن احترام للشرعية الوطنية والتزام بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة لحق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية».

ودعت الوزارة كل الدول العربية إلى «اتخاذ موقف مماثل، تتجسد فيه روح الأخوة ووحدة المصير، وذلك من خلال احترام إرادة الليبيين وأجسامهم المنتخبة في اختيار حكومتهم الشرعية».

كما دعت في الوقت نفسه جامعة الدول العربية وأمانتها إلى «فك الارتباط نهائيًا بالحكومة السابقة المسماة حكومة الوحدة الوطنية، كونها منتهية الولاية ومسحوبًا منها ثقة مجلس النواب، وأن يقتصر حصرًا التعامل مع الحكومة الليبية الشرعية».