المنفي يبحث مع وفد من الأصابعة احتياجات البلدية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، احتياجات بلدية الأصابعة، خاصة المنشآت الرياضية التابعة لنادي الجبل الرياضي.

جاء ذلك خلال لقاء، اليوم الأحد، مع ممثلين عن المجلس البلدي والأعيان والحكماء وإدارة نادي جبل الأصابعة، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

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وتطرق اللقاء، الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي، إلى ضرورة إشراك الأصابعة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، مؤكدين «دعمهم للخطوات المتخذة من قبل المجلس لتحقيق الاستقرار في كافة أنحاء البلاد».

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وفد من بلدية الأصابعة. (المجلس الرئاسي)