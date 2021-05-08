السيفاو في جولة تفقدية لمؤسسات التعليم التقني والفني في الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 07:46 مساء
السيفاو في جولة تفقدية لمؤسسات التعليم التقني والفني في الأصابعة, 8 مايو 2021. (وزارة التعليم الفني والتقني)

قام وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو، بجولة تفقدية استهدفت المعهد العالي للعلوم والتقنية والمعاهد الفنية المتوسطة بمدينة الأصابعة.

ووفق بيان للوزارة اليوم، جاءت الجولة في إطار سعي وزير التعليم التقني والفني، للنهوض بالمؤسسات التقنية والفنية التابعة للوزارة، وتطويرها بما يتماشى و متطلبات العصر وسوق العمل.

وباشر الوزير جولته الميدانية داخل أروقة هذه المؤسسات للوقوف على ظروف عملها، ووضع الحلول اللازمة لتفادي بعض المختنقات التي قد تعوق مسيرتها التعليمية والتدريبية، وأثنى على جهود العاملين بمكتب المعاهد الفنية المتوسطة الجبل الغربي، ومدير عام المعهد العالي، رغم ظروف جائحة كورونا (كوفيد 19)، مؤكدا أن الوزارة تتابع العمل من خلال الإدارات المختصة وستقدم كل الدعم الذي من شأنه أن ينهض بهذه المؤسسات الحيوية والمهمة داخل المجتمع.

حضر الجولة مدير مكتب شؤون الوزير عبدالرحمن عبدالله، ومدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة الجبل الغربي أنطاط بالحاج، وكان في استقبال الوفد كل من مدير المعهد العالي للعلوم والتقنية، فتحي الحاج، ومدير المعهد المتوسط للمهن الشاملة، ومحمود الصلغي، ومدير المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بمدينة الأصابعة يوسف الثلوثي.

السيفاو في جولة تفقدية لمؤسسات التعليم التقني والفني في الأصابعة, 8 مايو 2021. (وزارة التعليم الفني والتقني)
السيفاو في جولة تفقدية لمؤسسات التعليم التقني والفني في الأصابعة, 8 مايو 2021. (وزارة التعليم الفني والتقني)
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