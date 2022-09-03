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باشاغا: مكالمة إيجابية مع نورلاند.. وتشديد على وضع خارطة طريق للانتخابات في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 04:17 مساء
باشاغا: مكالمة إيجابية مع نورلاند.. وتشديد على وضع خارطة طريق للانتخابات في أقرب وقت
صورة مجمعة تضم كلا من باشاغا ونورلاند. (الإنترنت)
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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنه أجرى مكالمة «مثمرة» مع السفارة الأميركية في ليبيا، إذ جرى التشديد على أهمية وضع خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

وأضاف باشاغا، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت، أن المكالمة تناولت أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لليبيا من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة.

حاجة ملحة للعمل مع باتيلي لإجراء انتخابات مبكرة
وقبل ذلك، قال السفير الأميركى لدى ليبيا ريتشار نورلاند، إن المكالمة الهاتفية تناولت «الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد عبدالله باتيلي لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا».

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ضرورة وقف التصعيد العسكري في طرابلس
وأوضح نورلاند أن اللقاء ناقش كذلك «أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس»، عقب اجتماعات باشاغا في تركيا.

وفجر اليوم، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي ممثلًا خاصًا له في ليبيا ورئيسًا للبعثة الأممية. 

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