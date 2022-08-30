«الصحة»: تحويل 59 مصابا في اشتباكات العاصمة إلى مصحات خاصة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية تحويل 59 مصابا من ضحايا الاشتباكات التي شهدتها مؤخرا العاصمة طرابلس من المستشفيات العامة إلى المصحات الخاصة.



وأشارت الوزارة، في رسم توضيحي، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تحويل 36 حالة إلى مصحة إيوان بواقع 18 مصابا إلى قسم الإيواء و8 إلى العناية الفائقة. ونوهت إلى تحويل 33 مصابا إلى مستشفى الاستقلال، من بينهم 22 مصابا في قسم الإيواء و11 آخرين في العناية الفائقة.

ويسود الهدوء أنحاء العاصمة طرابلس بعد اشتباكات أسفرت عن سقوط 32 قتيلا و159 جريحا، حسب آخر حصيلة رسمية أصدرتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.