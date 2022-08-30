Atwasat

مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 01:56 صباحا
مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم الأوضاع في ليبيا
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة الساعة (21:00 بتوقيت ليبيا)، تتناول تطورات الوضع في ليبيا، تعقبها جلسة تشاورية مغلقة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة التطورات الميدانية في البلاد، خاصة الاشتباكات التي دارت في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

- ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا
- امتحان للتحالفات العسكرية.. كيف رأت الصحافة العالمية اشتباكات طرابلس؟

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

وقوبلت اشتباكات طرابلس بإدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران وفرنسا، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس

شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن

ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من ...
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من السفر

المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من ...
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
«طاجين»

«طاجين»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أئمة ووعاظ من ليبيا يختتمون دورة أزهرية بالقاهرة
أئمة ووعاظ من ليبيا يختتمون دورة أزهرية بالقاهرة
بالصور: بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية
بالصور: بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق ...
أمين عام الاتحاد المغاربي يقترح صیاغة خطة سلام في لیبیا
أمين عام الاتحاد المغاربي يقترح صیاغة خطة سلام في لیبیا
صنع الله ينصح بتأجيل تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة «ليركو» ويستعجل تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي
صنع الله ينصح بتأجيل تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة «ليركو» ...
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم الأوضاع في ليبيا
مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم الأوضاع في ليبيا...
تسليم مصيف «الليدو» لبلدية طرابلس المركز
تسليم مصيف «الليدو» لبلدية طرابلس المركز...
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية»
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها ......
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 ......
صنع الله ينصح بتأجيل تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة «ليركو» ويستعجل تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي
صنع الله ينصح بتأجيل تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط