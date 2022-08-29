Atwasat

الأمم المتحدة: بعثة تقصي الحقائق تجمع أدلة عن انتهاكات للقانون الدولي في اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 09:05 مساء
الأمم المتحدة: بعثة تقصي الحقائق تجمع أدلة عن انتهاكات للقانون الدولي في اشتباكات طرابلس
تصاعد دخان قرب جزيرة القدس بتقاطع شارعي الجمهورية والصريم بطرابلس نتيجة الاشتباكات بالعاصمة، 27 أغسطس 2022. (صورة مثبتة من بث مباشر لقناة الجزيرة)
alwasat radio

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها في ليبيا، تراقب تطورات الوضع وتجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اشتباكات طرابلس الأخيرة، وذلك «بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة».

كما دعت البعثة الأطراف الليبية إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا»، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.

دعوة إلى الامتناع عن أي تصعيد عسكري في طرابلس
وحثت البعثة كذلك جميع الأطراف «التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس» على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم، والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

- خبراء دوليون يشخصون المشهد الليبي بعد اشتباكات طرابلس
- «داخلية الوحدة»: اجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية في طرابلس
- وزيرة العدل تطمئن المواطنين بشأن الوثائق والملفات العقارية وتؤكد بدء صيانة مجمع المحاكم في طرابلس
- امتحان للتحالفات العسكرية.. كيف رأت الصحافة العالمية اشتباكات طرابلس؟

وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود تقارير عن «اشتباكات عنيفة في طرابلس وقعت بين عدة جماعات مسلحة على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في أنحاء العاصمة».

تقارير عن قصف عشوائي ومقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات
ولفتت إلى أن محققي بعثة تقصي الحقائق يتابعون «التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال إنه يتابع، بقلق بالغ، التقارير التي تفيد باندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس، ودعا إلى وقف فوري للعنف في طرابلس.

أمين الأمم المتحدة يدعو إلى عدم استخدام القوة
كما طالب غوتيريس الأطراف الليبية بالانخراط في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر، وعدم استخدام القوة لحل الخلافات بينها. ودعا تلك الأطراف إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات.

وأكد استعداد الأمم المتحدة لبذل «المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريق للخروج من المأزق السياسي، الذي يهدد، بشكل متزايد، الاستقرار في ليبيا، الذي تم تحقيقه بشق الأنفس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس

شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن

ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من ...
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من السفر

المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من ...
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
«طاجين»

«طاجين»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
طلاب الشهادة الثانوية في بني وليد يشتكون من صعوبة امتحان «الرياضيات»
طلاب الشهادة الثانوية في بني وليد يشتكون من صعوبة امتحان ...
استمرار أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة
استمرار أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة
شاهد في «هنا ليبيا»: ملف منح القروض على رأس اجتماع حكومة الوحدة
شاهد في «هنا ليبيا»: ملف منح القروض على رأس اجتماع حكومة الوحدة
«قلق أفريقي» من تصاعد الاشتباكات العنيفة في طرابلس.. وفقي يوجه رسالة للسلطات الليبية
«قلق أفريقي» من تصاعد الاشتباكات العنيفة في طرابلس.. وفقي يوجه ...
الأمم المتحدة: بعثة تقصي الحقائق تجمع أدلة عن انتهاكات للقانون الدولي في اشتباكات طرابلس
الأمم المتحدة: بعثة تقصي الحقائق تجمع أدلة عن انتهاكات للقانون ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
بالصور: بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية
بالصور: بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق ......
أئمة ووعاظ من ليبيا يختتمون دورة أزهرية بالقاهرة
أئمة ووعاظ من ليبيا يختتمون دورة أزهرية بالقاهرة...
خبراء دوليون: بناء «ليبيا ما بعد القذافي» أصبح أكثر تعقيدا لهذه الأسباب
خبراء دوليون: بناء «ليبيا ما بعد القذافي» أصبح أكثر تعقيدا ......
الأمم المتحدة: بعثة تقصي الحقائق تجمع أدلة عن انتهاكات للقانون الدولي في اشتباكات طرابلس
الأمم المتحدة: بعثة تقصي الحقائق تجمع أدلة عن انتهاكات ......
«قلق أفريقي» من تصاعد الاشتباكات العنيفة في طرابلس.. وفقي يوجه رسالة للسلطات الليبية
«قلق أفريقي» من تصاعد الاشتباكات العنيفة في طرابلس.. وفقي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط