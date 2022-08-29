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خبراء دوليون يشخصون المشهد الليبي بعد اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 03:29 مساء
خبراء دوليون يشخصون المشهد الليبي بعد اشتباكات طرابلس
حفتر وباشاغا والدبيبة. (أرشيفية)
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تباينت آراء الخبراء والمحللين المتخصصين في الشأن الليبي حول مستقبل المشهد السياسي في ليبيا بعد اشتباكات العاصمة طرابلس، التي أسفرت عن سقوط 32 قتيلا و159 جريحا، حسب آخر حصيلة رسمية أصدرتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال الخبير في المعهد الألماني الدولي للشؤون الدولية والأمنية، ولفرام لاشر، إن «المجموعات المسلحة الليبية التي وجدت نفسها في جانب واحد في اشتباكات طرابلس يومي الجمعة والسبت ستشتبك غدا على الأراضي والمواقف والميزانيات».

وأضاف الخبير الدولي المتخصص في شؤون ليبيا لوكالة «فرانس برس» أن «الفصائل التي كانت موالية للدبيبة (رئيس حكومة الوطنية الموقتة) أمس ستتحداه غدا، هذه قصة لا نهاية لها». وأشارت «فرانس بس» إلى أن «الوضع الأمني غير مستقر إطلاقا لا سيما في طرابلس، حيث ما زال عدد لا يحصى من المجموعات المسلحة ذات الولاءات المتغيرة مؤثرا جدا».

الدبيبة وباشاغا.. اتهامات متبادلة
وتبادل الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الاتهامات بشأن الاشتباكات الأخيرة. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة مساء الأحد «من شنوا العدوان على طرابلس، رضوا بأن يكونوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار لليبيا». ومضى قائلا، «فشل مشروع الحكومة الموازية، لأن الشعب يرفض التمديد لأجسامهم الفاقدة للشرعية»، في إشارة على ما يبدو لحكومة باشاغا ومجلس النواب.

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من جانبه، حمّل فتحي باشاغا، الدبيبة المسؤولية عن الاشتباكات في طرابلس. وقال باشاغا في بيان «حالة الفوضى الأمنية في طرابلس، أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون، تأتمر بأمر زعيمها الدبيبة الذي انتهت ولايته وشرعيته». وأشار إلى أن «الدماء التي سُفكت والأموال التي نُهبت» يتحمل مسؤوليتها الدبيبة والعصابات المسلحة الداعمة له.

وأصدر الادعاء العسكري في طرابلس وفق رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، مذكرات منع من السفر بحق عدد من المسؤولين بينهم باشاغا، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها طرابلس. كما أصدر الدبيبة تعليمات تقضي بالقبض على كل عسكري أو مدني تورط في الاشتباكات.

الدبيبة أكثر صلابة.. ومفاوضات بالغرف المغلقة
واعتبر المحلل جلال الحرشاوي أن «الدبيبة يبدو أكثر صلابة وثباتا الآن مما كان عليه قبل 48 ساعة»، وأضاف «على حفتر وعقيلة صالح أن يقررا ما إذا كان بإمكانهما العيش بنظام لا يسيطران فيه على طرابلس».

وتوقع الحرشاوي، في تصريح إلى «رويترز» «مفاوضات في الغرف المغلقة يمكن أن تأتي بعد ذلك بين اللاعبين الرئيسيين وداعميهم الأجانب»، لكنه استدرك بالقول إن «الأطراف المتحاربة قد تسعى أيضا إلى تشكيل تحالفات عسكرية جديدة قادرة على توسيع مناطق سيطرتها».

واعتبر موقع «دويتشه فيله» الألماني أن «فشل» محاولة باشاغا الإطاحة بالدبيبة، يظهر أن حكومة الأخير ما زال بإمكانها الاعتماد على «تحالف عسكري قادر على التصدي لأعدائها». إلا أنه قال إنه «لا يوجد ما يشير إلى أي تحرك نحو تسوية بين المعسكرين الرئيسيين أو إلى وجود جهود دبلوماسية جديدة للجمع بينهما من أجل الدفع مجددا نحو إجراء انتخابات وطنية لحل الخلاف حول السلطة التنفيذية».

وقوبل تجدد الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى يقال إنها مؤيدة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بإدانات دولية واسعة.

وأعربت كل من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا، ومصر، وتركيا، والإمارات، وقطر، والجزائر، وتونس، وإيران، وفرنسا عن قلقها البالغ إزاء تلك الاشتباكات، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

واستبعدت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا تحقيق تقدم إيجابي نحو الاستقرار في ليبيا مع النمو المحتمل للنفوذ الروسي في ليبيا وتعزيز قدرة المشير خليفة حفتر. ورأت اللجنة أن الوضع في ليبيا يتطلب التزاما قويا من إيطاليا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وذلك بالتوافق مع الجهات الفاعلة الرئيسية في رسم الحلول الفعالة لأمن واستمرارية تدفقات الطاقة.

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