«داخلية الوحدة»: اجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

واجتمع وكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، وبحثا سير العمل الأمني للدوريات التابعة للادارة، وكذلك التعاون مع مديرية أمن طرابلس ومراكز الشرطة في حفظ الأمن.

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ترتيبات لمنع أي تجاوز أمني في طرابلس

كما تناول الطرفان «الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، ومنع حدوث أي تجاوزات وفق خطة أمنية توضع في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات العسكرية لبسط الاستقرار».

وبداية من مساء الجمعة حتى السبت الماضي تواصلت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لكل من حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، حسب وزارة الصحة في حكومة الدبيبة.

الأمين في اجتماعه مع العميد محمد فتح الله، 29 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)