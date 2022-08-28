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بريطانيا: لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة بشأن الشرعية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 10:57 مساء
بريطانيا: لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة بشأن الشرعية في ليبيا
متطوع من الهلال الأحمر أثناء مشاركته في حملة تنظيف لمناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (الهلال الأحمر فرع طرابلس)
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أكدت بريطانيا أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة بشأن الشرعية في ليبيا»، مشددة على أنه «من الضروري للغاية أن تتواصل جميع الأطراف الليبية مع الأمم المتحدة للاتفاق على مسار تجاه إجراء انتخابات حرة ونزيهة وممثلة للجميع، وبدعم من جميع الفاعلين الدوليين».

جاء ذلك في بيان أصدره وزير شؤون شمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية، اللورد طارق أحمد، مساء اليوم الأحد، بشأن الأحداث الأمنية وأعمال العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت، التي أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا و159 جريحًا.

بريطانيا تدعو الأطراف الليبية إلى الانخراط في حوار برعاية الأمم المتحدة
وأعرب أحمد، عن إدانة المملكة المتحدة لأعمال العنف التي وقعت في طرابلس، السبت، وقال في البيان إن «المملكة المتحدة تدين العنف الذي ارتكبته جماعات مسلحة في طرابلس يوم السبت 27 أغسطس، وتدعو إلى وقف القتال فورًا، وأن تنخرط جميع الأطراف بحوار برعاية الأمم المتحدة».

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وشدد الدبلوماسي البريطاني في بيانه على أنه «من الضروري حماية المدنيين، وتوفير مسارات آمنة لموظفي الإغاثة الإنسانية»، مذكرًا جميع الأطراف بأنه «لا بد من تقديم أولوية رغبات الشعب الليبي على المصالح الشخصية الضيقة».

وقال وزير شؤون شمال أفريقيا، في ختام البيان، إن «المملكة المتحدة تقف مستعدة للعمل مع الليبيين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإحلال سلام واستقرار دائمين في ليبيا وتحقيق الازدهار لشعبها».

وأمس السبت، دعت المملكة المتحدة إلى «الوقف الفوري للعنف» في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى إدانتها «أي محاولات للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة». كما شددت على ضرورة حماية المدنيين باعتبارها «أمرًا بالغ الأهمية»، وفق بيان نشرته سفارتها في ليبيا عبر حسابها على «تويتر».

إدانات دولية لاشتباكات طرابلس
وقوبل تجدد الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بإدانات دولية واسعة.

وأعربت كل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران وفرنسا عن قلقها البالغ إزاء تلك الاشتباكات، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

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