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«يونيسف» تعلن حصيلة القتلى والمصابين من الأطفال جراء اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 11:13 صباحا
«يونيسف» تعلن حصيلة القتلى والمصابين من الأطفال جراء اشتباكات طرابلس
إدارة الهندسة العسكرية تنتشل مخلفات الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، 28 أغسطس 2022، (صفحة رئاسة الأركان العامة على فيسبوك)
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قال ممثل منظمة «يونيسف» لدى ليبيا، ميكيلي سيرفادي، إن الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس أسفرت عن مقتل طفل، 17 عاما، وإصابة أربعة آخرين، أحدهما يبلغ من العمر خمس سنوات فقط.

ودعا سيرفادي إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال وحمايتهم في جميع الأوقات، متابعا: «الأطفال بحاجة إلى السلام»، حسب تغريدة على حساب مكتب المنظمة لدى ليبيا في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد.

اشتباكات طرابلس
ودارت يومي الجمعة والسبت الماضيين، اشتباكات دامية بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

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وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته أمس وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فضلا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

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