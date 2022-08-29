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وزيرة العدل تطمئن المواطنين بشأن الوثائق والملفات العقارية وتؤكد بدء صيانة مجمع المحاكم في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 07:43 مساء
وزيرة العدل تطمئن المواطنين بشأن الوثائق والملفات العقارية وتؤكد بدء صيانة مجمع المحاكم في طرابلس
جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
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طمأنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المستشارة حليمة عبدالرحمن، المواطنين بشأن الملفات والوثائق العقارية، كما أكدت بدء أعمال الصيانة بمقر مجمع المحاكم في مدينة طرابلس، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها المستشارة حليمة عبدالرحمن صباح اليوم الإثنين، إلى فرع مصلحة التسجيل العقاري ومجمع المحاكم بمدينة طرابلس للوقوف على حجم الأضرار التي تطالت المقرين جراء الاشتباكات التي شهدتها المدينة يومي الجمعة والسبت.

وكان في استقبال الوزيرة لدى وصولها إلى فرع مصلحة التسجيل العقاري في طرابلس رئيس مصلحة التسجيل العقاري المستشار فرج المحمودي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب شؤون الفروع ورئيس فرع المصلحة طرابلس ومدير إدارة المعلومات والإحصاء وبعض مدراء الإدارات والموظفين التابعين للمصلحة.

وزيرة العدل: الوثائق والملفات العقارية في أماكن آمنة
وأوضحت وزارة العدل أن المستشارة حليمة عبدالرحمن وقفت خلال الزيارة على حجم الأضرار التي تعرض لها مبنى فرع المصلحة بشارع الجمهورية إثر الأحداث التي شهدتها المنطقة في اليومين الماضيين.

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وأضافت الوزارة أن المستشارة حليمة عبدالرحمن «تطمئن كافة المواطنين والجهات العامة والخاصة بأن الاضرارالتى لحقت بمقر الفرع لم تطل الوثائق والملفات العقارية حيث أنها في أماكن آمنة».

وزيرة العدل: العمل في المحاكم والنيابات يسير بصورة طبيعية
كما أجرت الوزيرة زيارة تفقدية إلى مجمع المحاكم بشارع السيدي بمدينة طرابلس للوقوف على هذا المرفق الخدمي وما لحقه من أضرار تعرض لها إثر الأحداث التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين وقامت بجولة خارج المقر برفقة أمر نقطة الحراسة بالمجمع.

وأكدت الوزيرة خلال الزيارة «أن هناك بعض الأضرار المادية التي لحقت بعض المركبات وبعض النوافد الزجاجية وإصابة مبنى نقطة الشرطة القضائية»، منوهة بأن «أعمال الصيانة بدأت، والعمل في المحاكم والنيابات يسير بطريقة طبيعية».

ويضم مجمع المحاكم في مدينة طرابلس كل من محكمة استئناف طرابلس ومكتب النائب العام ومكتب المحامى العام وإدارة التفتيش القضائي فرع طرابلس وإدارة القضايا وعدد من النيابات الجزئية.

وأسفر تجدد الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة الليبية طرابلس يومي الجمعة والسبت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
جولة المستشارة حليمة عبدالرحمن التفقدية بمجمع المحاكم في طرابلس، الإثنين 29 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
وزيرة العدل تطمئن المواطنين بشأن الوثائق والملفات العقارية وتؤكد بدء صيانة مجمع المحاكم في طرابلس
الأضرار التي طالت مرافق مجمع المحاكم في طرابلس جراء الاشتباكات. (وزارة العدل)
الأضرار التي طالت مرافق مجمع المحاكم في طرابلس جراء الاشتباكات. (وزارة العدل)
الأضرار التي طالت مرافق مجمع المحاكم في طرابلس جراء الاشتباكات. (وزارة العدل)
الأضرار التي طالت مرافق مجمع المحاكم في طرابلس جراء الاشتباكات. (وزارة العدل)
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