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«قلق أفريقي» من تصاعد الاشتباكات العنيفة في طرابلس.. وفقي يوجه رسالة للسلطات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 08:51 مساء
«قلق أفريقي» من تصاعد الاشتباكات العنيفة في طرابلس.. وفقي يوجه رسالة للسلطات الليبية
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد. (مفوضية الاتحاد الأفريقي)
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دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، إلى الاحترام الصارم لحقوق الإنسان في ليبيا على خلفية الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس التي أودت إلى غاية الأحد، بحياة ما لا يقل عن 32 شخصًا.

وتعليقاً على أعمال العنف في ليبيا، أعرب موسى فقي محمد، عن قلقه العميق إزاء التعزيزات العسكرية الأخيرة وتصاعد الاشتباكات العنيفة في طرابلس.

الاتحاد الأفريقي: حماية وأمن المدنيين يجب أن يكون التزامًا من السلطات الليبية
ودعا الاتحاد الأفريقي، على لسان فقي، جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور، مضيفاً، في بيان له نشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الإثنين، إن رئيس المفوضية يعيد التأكيد على أن حماية وأمن المدنيين يجب أن يكون التزاماً من السلطات الليبية، «وبالتالي يحث على الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف الليبية».

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وجدد فقي التزام الاتحاد الأفريقي «القوي» بتكثيف دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا، مشجعاً الأطراف على العمل بشكل وثيق من أجل تحقيق السلام المستدام والاستقرار والازدهار للشعب الليبي.

هاجس عودة الحرب إلى طرابلس
ويعيش سكان طرابلس هاجس عودة شبح الحرب إلى البلاد مع تجددت الاشتباكات فجر الإثنين، بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا. في وقت اندلعت أيضًا اشتباكات بين الجانبين بمنطقة عين زارة في ضواحي العاصمة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

وقوبلت هذه الاشتباكات بإدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران وفرنسا، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

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