إزالة مخلفات الحرب الناجمة عن اشتباكات طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، إزالة مخلفات الحرب الناجمة عن الاشتباكات التي دارت في وسط العاصمة طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مفارز تابعة لإدارة الهندسة العسكرية، قامت بإزالة مخلفات الحرب في المناطق التالية: «شارع الصريم - مقر الإذاعة - شارع الزاوية - مقر إدارة الاستخبارات العسكرية».

وأضافت أن عناصر الهندسة العسكرية قامت بتلبية عديد النداءات الواردة من المواطنين الذين تعرضوا لسقوط قذائف فوق منازلهم وممتلكاتهم، من أجل التعامل معها ورفعها.

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وأوضحت أن المفارز قامت بتوزيع عديد الملصقات للتوعية، ولغرض الاتصال بغرفة البلاغات في حال العثور على أجسام غريبة، مشيرة إلى أنها مستمرة في العمل خلال هذه الأيام، حتى يتم تطهير جميع مناطق الاشتباكات من خطر المخلفات.

وتجددت الاشتباكات المسلحة وسط العاصمة طرابلس، يومي الجمعة والسبت، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

وقوبلت هذه الاشتباكات بإدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران وفرنسا، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

إدارة الهندسة العسكرية تنتشل مخالفات الحرب جراء الأحداث الأخيرة في طرابلس (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي على فيسبوك)

إدارة الهندسة العسكرية تنتشل مخالفات الحرب جراء الأحداث الأخيرة في طرابلس (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي على فيسبوك)

إدارة الهندسة العسكرية تنتشل مخالفات الحرب جراء الأحداث الأخيرة في طرابلس (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي على فيسبوك)

إدارة الهندسة العسكرية تنتشل مخالفات الحرب جراء الأحداث الأخيرة في طرابلس (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي على فيسبوك)

إدارة الهندسة العسكرية تنتشل مخالفات الحرب جراء الأحداث الأخيرة في طرابلس (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي على فيسبوك)

إدارة الهندسة العسكرية تنتشل مخالفات الحرب جراء الأحداث الأخيرة في طرابلس (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي على فيسبوك)