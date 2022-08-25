مليون و223 ألف برميل إنتاج النفط الخام.. ومليار و129 مليون قدم مكعب حجم استهلاك الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، وصول إنتاج النفط الخام إلى مليون و223 ألف برميل، وإنتاج المكثفات إلى 53 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد سجل أمس الأربعاء مليون و224 ألف برميل.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و129 مليون قدم مكعب خلال الساعات الـ24 الماضية أيضا.

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وتوزع الاستهلاك بين 953 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و124 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و22 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، أما مصانع الأسمنت فاستهلكت 28 مليون قدم مكعب.