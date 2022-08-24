مليون و224 ألف برميل نفط إنتاج ليبيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

زاد إنتاج النفط في ليبيا بواقع ثلاثة آلاف برميل، أمس الثلاثاء، ليسجل مليونًا و224 ألف برميل مقابل مليون و221 ألف برميل، الإثنين، على ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة في بيان مقتضب، الأربعاء، إن إنتاج المكثفات بلغ 52000 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

- مليون و221 ألف برميل نفط إنتاج ليبيا خلال 24 ساعة

- مؤسسة النفط تعلن زيادة إنتاج حقل الفارغ

على صعيد متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد زيادة إنتاج حقل الفارغ - أكبر حقول الغاز في ليبيا - تدريجيًا إلى أن وصل إلى معدل 149 مليون قدم مكعب من الغاز و90 ألف برميل من المكثفات في اليوم.