«التضامن الاجتماعي» يطلق حملة لتوفير معدات «ضمور العضلات»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة خاصة لتوفير جميع المعدات والمستلزمات الخاصة بمرضى ضمور العضلات.

وقالت الهيئة، في رسالة إلى منظمة مرضى ضمور العضلات التوعوية، إن الحملة تحت شعار (لستم وحدكم، نحن معكم). معبرة عن الأمل في تعاون منظمة مرضى ضمور العضلات مع اللجنة المشكلة بالخصوص حتى يتحقق الهدف لإيصال جميع المستلزمات والمعدات للمستفيدين إلى أماكن سكنهم.