«التضامن الاجتماعي» يطلق حملة لتوفير معدات «ضمور العضلات»...

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة خاصة لتوفير جميع المعدات والمستلزمات الخاصة بمرضى ضمور العضلات.
وقالت الهيئة، في رسالة إلى منظمة مرضى ضمور العضلات التوعوية، إن الحملة تحت شعار (لستم وحدكم، نحن معكم). معبرة عن الأمل في تعاون منظمة مرضى ضمور العضلات مع اللجنة المشكلة بالخصوص حتى يتحقق الهدف لإيصال جميع المستلزمات والمعدات للمستفيدين إلى أماكن سكنهم.
1600 مريض ليبي بضمور العضلات
وفي فبراير الماضي، تسلمت وزارة الصحة 1600 ملف لمرضى ضمور العضلات من كل مناطق ليبيا. وخصصت الوزارة 100 مليون دولار في يناير الماضي لعلاج مرضى ضمور العضلات، بناءً على كتاب وجهه وزير الصحة لرئيس الحكومة.
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